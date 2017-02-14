Ziraat avantaj peşinde..

Voleybolda Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Hollanda'nın Draisma Dynamo takımına konuk olacak Ziraat Bankası, rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollanda'ya ulaşan başkent ekibinde oyuncular Jeroen Rauwerdink ve Kay van Dijk, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı voleybolculardan Rauwerdink, farklı bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Takımımızla burada olmaktan çok mutluyuz. İyi bir rakiple yarı finale yükselme mücadelesi vereceğiz. Buradan galip ayrılıp, rövanş maçı için Türkiye'ye avantajlı dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Van Dijk ise Challenge Kupası ve ligde hedefleri doğrultusunda iyi bir şekilde ilerlediklerini vurgulayarak, "Turu geçtikçe karşınıza daha zorlu rakipler geliyor. Bizim için Challenge Kupası tam anlamıyla şimdi başlıyor. Çünkü bu turu geçtiğimizde final için mücadele vereceğiz. Galip gelip Türkiye'de işimizi kolaylaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Apeldoorn kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.