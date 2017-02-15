- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Arkas play-off'u garantiledi!
15 Şubat 2017 , 22:21
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Arkas
Arkas Spor: 3 - VfB Friedrichshafen: 2
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
Hakemler: Andjelko Popovic (Sırbistan), Andrea Pueche (İtalya)
Arkas Spor: Mauricio, Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez (Bravo, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Çağatay Durmaz)
VfB Friedrichshafen: Rousseaux, Klein, Finger, Mustedanovic, Takvam, Tischer (Steuerwald, Malescha, Kocian, Sossenheimer)
Setler: 25-22, 25-27, 26-24, 19-25, 15-10
Süre: 141 dakika (29, 34, 32, 29, 17)
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında konuk ettiği Alman temsilcisi VfB Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran ve ikinci durumdaki yerini koruyan Arkas Spor, gruptaki son maçlar öncesinde ilk 2 sırada yer almayı ve 12'li play-off turuna yükselmeyi garantiledi.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Arkas
YORUM EKLE
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller