Arkas play-off'u garantiledi!

Arkas Spor: 3 - VfB Friedrichshafen: 2

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

Hakemler: Andjelko Popovic (Sırbistan), Andrea Pueche (İtalya)

Arkas Spor: Mauricio, Mustafa Koç, Sanders, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez (Bravo, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Çağatay Durmaz)

VfB Friedrichshafen: Rousseaux, Klein, Finger, Mustedanovic, Takvam, Tischer (Steuerwald, Malescha, Kocian, Sossenheimer)

Setler: 25-22, 25-27, 26-24, 19-25, 15-10

Süre: 141 dakika (29, 34, 32, 29, 17)

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında konuk ettiği Alman temsilcisi VfB Friedrichshafen'ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 9'a çıkaran ve ikinci durumdaki yerini koruyan Arkas Spor, gruptaki son maçlar öncesinde ilk 2 sırada yer almayı ve 12'li play-off turuna yükselmeyi garantiledi.