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Fenerbahçe'ye Bulgar rakip!

Tarih15 Şubat 2017 , 09:36

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Fenerbahçe'ye Bulgar rakip!

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını kullanarak bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor.

 

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