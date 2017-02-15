Halkbank siftah yaptı.

Halkbank: 3 - Belogorie Belgorod: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Pawel Burkiewicz (Portekiz)

Halkbank: Faik Samed Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Kemal Kayhan, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu)

Belogorie Belgorod: Iereshchenko, Muserskiy, Zhigalov, Tetyukhin, Smolyar, Yared (Obmochaev, Danilov, Bagrey, Teryomenko, Khtey, Martynyuk)

Setler: 25-19, 22-25, 25-14, 22-25, 15-8

Süre: 121 dakika (27, 30, 24, 28, 12)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, E Grubu'ndaki 5. maçında, sahasında Rus Belogorie Belgorod'u 3-2 mağlup etti.

Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Türk temsilcisinin gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Halkbank, gruptaki 6. ve son maçını, 1 Mart'ta deplasmanda İtalyan Sir Sicoma Colussi ile yapacak.