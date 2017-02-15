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Halkbank siftah yaptı.
15 Şubat 2017 , 20:25
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Halkbank: 3 - Belogorie Belgorod: 2
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Pawel Burkiewicz (Portekiz)
Halkbank: Faik Samed Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Kemal Kayhan, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu)
Belogorie Belgorod: Iereshchenko, Muserskiy, Zhigalov, Tetyukhin, Smolyar, Yared (Obmochaev, Danilov, Bagrey, Teryomenko, Khtey, Martynyuk)
Setler: 25-19, 22-25, 25-14, 22-25, 15-8
Süre: 121 dakika (27, 30, 24, 28, 12)
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, E Grubu'ndaki 5. maçında, sahasında Rus Belogorie Belgorod'u 3-2 mağlup etti.
Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Türk temsilcisinin gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Halkbank, gruptaki 6. ve son maçını, 1 Mart'ta deplasmanda İtalyan Sir Sicoma Colussi ile yapacak.
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