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İstanbul BŞB set alamadı
15 Şubat 2017 , 21:06
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- Voleybol
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Grubu'ndaki 5. maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına deplasmanda 3-0 yenildi.
Başkent Moskova'da oynanan maçta ev sahibi ekip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 25-21, 25-22 ve 27-25'lik setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki 4. yenilgisini yaşadı. Dinamo Moskova ise 3. galibiyetini aldı.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
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