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Ziraat avantajı yakaladı!

Tarih15 Şubat 2017 , 23:41

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Ziraat avantajı yakaladı!

Voleybol Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Hollanda'nın Draisma Dynamo takımını 3-1 yendi.

Apeldoorn şehrinde oynanan maçta başkent ekibi, rakibine 20-25, 25-11, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 üstünlük sağlayarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Ziraat Bankası ile Draisma Dynamo arasındaki rövanş maçı, 1 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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