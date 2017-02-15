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Ziraat avantajı yakaladı!
15 Şubat 2017 , 23:41
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- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Ziraat
Voleybol Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Hollanda'nın Draisma Dynamo takımını 3-1 yendi.
Apeldoorn şehrinde oynanan maçta başkent ekibi, rakibine 20-25, 25-11, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 üstünlük sağlayarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Ziraat Bankası ile Draisma Dynamo arasındaki rövanş maçı, 1 Mart Çarşamba günü oynanacak.
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Ziraat
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