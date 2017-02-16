Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz!

Voleybol Efeler Ligi'nde 19 Şubat Pazar günü Ziraat Bankası ile karşılaşacak İnegöl Belediyespor'un antrenörü Levent Zoroğlu, Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

Levent Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek play-off için avantaj yakaladıklarını, şimdiki hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Zoroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hedeflerimiz yenileniyor...

"Lig şu anda yavaş yavaş şekillendi. En son oynadığımız İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında play-off'u garantiledik diyebiliriz. Daha oynayacağımız 7 tane maç var. Gün geçtikçe hedeflerimiz de gün gün yenileniyor. Artık gönül rahatlığıyla bundan sonraki hedefimizin Avrupa olduğunu söyleyebiliriz. Bu takıma da Avrupa kupalarında mücadelenin yakışacağını düşünüyorum."

Mücadeleci bir oyunumuz var...

Lig lideri Ziraat Bankası ile yapacakları maç öncesi rakiplerinden çekinmediklerini, kendilerinin de iyi takım olduğunu ifade eden Zoroğlu, "Ziraat Bankası şu anda lig lideri. İyi voleybol oynuyorlar. Çok iyi takımları var. İyi mücadele ediyorlar. Biz de iyi takımız. Bizim de göze hoş gelen mücadeleci bir oyunumuz var. Her şeyden önce güzel bir maç olacağına inanıyorum. Burada güzel mücadele edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi saha ve seyircileri önünde oynadıkları maça galibiyet için çıktıklarını dile getiren Zoroğlu, şöyle konuştu:

"Tabii ki hedefimiz her zaman olduğu gibi galibiyet. Biz buraya gelen her takım karşısına galibiyet için çıkıyoruz. Hafta sonu da güzel maç olacağına inanıyorum. Bütün İnegöl halkını hafta sonu maça davet ediyoruz. Bizi yalnız bırakmalarını istemiyoruz. Bundan sonra içeride 3 maçımız kaldı. Tüm maçlarda bizi dolu salonda karşılamalarını istiyoruz. Biz de İnegöl halkına güzel bir voleybol, güzel bir mücadeleyle galibiyet hediye etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.