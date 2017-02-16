HABER: TAYYAR SÜMEN

FENERBAHÇE- LEVSKİ SOFİA: 3-0

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Chumak Ivan (RUS )- Buchar Tomas (ÇEK )

FENERBAHÇE: Qusque 12, Pajenk 4, Selçuk 2, Sket 16, İbrahim 8, Metin 16, Mehmet (L), Alperay (L), Oğuzhan 2, İsmail 1, Oğulcan -.

LEVSKİ SOFİA: Pavlov 8, Kordev 3, Bairev 7, Lyutskanov 10, Bogdanov 2, Manchev 1, Lalov (L), Dimov 1, Pankov -, Benov -.

SETLER: 25-12, 25-20, 25-23

SÜRE: 74 Dk. (21, 26, 27)

SAYI: 75-55

RAKİP HATADAN SAYI: 14-23

SERVİS: 73-57

SERVİSTEN SAYI: 10-0

HATALI SERVİS: 13-7

MANŞET: 50-60

HATALI MANŞET: 0-16

HÜCUM: 93-81

HÜCUMDAN SAYI: 42-26

BLOKTAN SAYI: 9-6

2017 CEV Kupası Erkekler Kategorisi 8'li Final rövanş karşılaşmasında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofia'yı çıkarttığı başarılı oyunuyla set vermeden 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe çeyrek finalde GFC Ajaccio (Fransa) takımıyla finale kalma mücadelesi verecek. Maçı Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, Başkan Vekili Ahmet Göksu, Fedrasyon üyesi Kurtaran Mumcu, Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay'ın da izlediği maç Fenerbahçeli tararftarların söyledikleri İzmir marşı ile başladı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganıyla bitti.

İLK SETİ FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI!

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fenerbahçe konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Levski Sofia karşısında maça iyi başladı. Üst, üste aldıkları sayılarla skoru 5-0 yaptı. Teknik molaları da 8-1 ve 16-8 önde geçti. Sonraki sürelerde de takım halinde çok iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe seti de 13 sayılık fark ile 25-12 aldı. Metin 7, Sket 7 sayı ile setin alınmasında büyük rol oynadılar. Fenerbahçe seti ataktan 12, servisten 5 ve bloktan 3 ve rakip takım hatasından da aldıkları 5 sayı ile kazandı.

İKİNCİ SETİ DE ALAN FENERBAHÇE TURU DA GARANTİLEDİ!

Maçın ikinci seti karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. 7-7beraberlik sonrası konuk tLevski Sofia ilk teknik molayı 7-8 önde geçti. Teknik mola sonrası da sayı farkını artıran konuk takım sayı farkını 4'e çıkarttı. İkinci teknik molayı da 12-16 önde kapadı. Maçı bırakmayan Fenerbahçe rakibini 17-17'de yakaladı. 18-17 öne geçti. Sonraki sürelerde de Metin ve Quesque ve Sket'in etkili servis ve smaçlarıyla sayıları alan Fenerbahçe bu seti de 25-20 aldı. İki setten bir puan alan Fenerbahçe turu da atladı. Çeyrek finalin yolunu tuttu.

3. SETİ DE ALAN FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALİN YOLUNU TUTTU!

İki set alıp çeyrek finali garantileyen Fenerbahçe üçüncü sete pasör Selçuk, Pajenk ve Quesque'nin yerine Oğulcan, İsmai ve Oğuzhan ile maça devam etti. Bu sette ikinci set gibi karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı konuk takım 7-8, ikinci teknik molayı da Fenerbahçe 16-11 önde geçti. Sonraki sürelerde konuk takım Fenerbahçe'yi 22-22'de yakaladıysa da Fenerbahçe bu seti de 25-23 maçı da 3-0 kazandı. Çeyrek finale yükselmenin sevincini taraftarlarıyla kutladılar