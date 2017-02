Aslan'da çifte sevinç!

HABER: TAYYAR SÜMEN

GALATASARAY HDI SİGORTA- ARKAS: 3-2

SALON: Galatasaray Park

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya- Erol Akbulut

GALATASARAY HDI SİGORTA: Hüseyin 3, Tuıa 13, İbrahim Akşeker 5, Bartman 26, İbrahim Yücel 4, Emin 9, Can (L), Yasin 14, Doğukan 1, Murathan -,

ARKAS: Mustafa 9, Sanders 4, Yiğit 10, Hakkı 10, Sanches 32, Mauricio 28, Caner (L), Ahmet (L), Hasan -, Muhammet -,

SETLER: 25-23, 19-25, 27-25, 20-25, 15-13

SÜRE: 136 Dk. (27, 27, 34, 30, 18 )

SAYI: 106-111

RAKİP HATADAN SAYI: 31-18

SERVİS: 106-111

SERVİSTEN SAYI: 3-8

HATALI SERVİS: 13-18

MANŞET: 93-93

HATALI MANŞET: 8-3

HÜCUM: 132-139

HÜCUMDAN SAYI: 57-69

BLOKTAN SAYI: 15-16

2016-2017 Voleybol Sezonu 1. Etap 2. Devre 16. Hafta Galatasaray- Arkas karşılaşması taraftarların söyledikleri İzmir marşı ile başladı. Marşı ile bitti. Baynların Beşiktaş galibiyetinden sonra büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde geçen karşılaşmayı ev sahibi Galatasaray 3-2 kazandı. Çifte sevinç yaşadılar. Galatasaray 16 maçta 8. galibiyetini aldı. Puanını da 24.23'e çıkarttı. Sekizinci sırada yerinde kaldı. Arkas ise 16 maçta 10 galibiyete karşılık 6. mağlubiyet ile tanıştı. 34.20 puanla 3. sırada yerini korudu. Galatasaray maçı ataktan 57, bloktan 15, servisten 3 ve rakip takım hatasından da aldığı 31 sayı ile kazandı. Maçın en skorer oyuncusu Arkastan 32 sayı ile Sanchez oldu. Onu aynı takımdan 18 sayı ile Maurıcio takip etti.

ZORLU GEÇEN İLK SETİ CİM-BOM ALDI!

Ligin 3. sırasında yer alan Arkas ile8. Sırada yer alan ev sahibi Galatasaray HDI arasında oynanan karşılaşmanın ilk seti kıran, kırana başladı, öyle de sonuçlandı. Karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başlayan setin teknik molalarını Galatasaray 8-7 ve 16-13 önde geçti. Teknik mola sonrası 3 sayılık farkı kapatan Arkas, cim-bom'u 18-18'de yakaladı. 20-18 öne geçen ev sahibi sarı-kırmızılılar 2 sayılık farkı korudu. Zorlu geçen seti Bartman'ın smaçlarıyla seti 25-23 aldı.

CİM-BOM'UN HIZINI KESEN ARKAS SETİ ALDI, BERABERLİĞİ SAĞLADI!

Maçın 2. seti de aynı hızla başladı. Aynı hızla devam etti. Bu kez teknik molaları ilk setin tersine Arkas 7-8 ve 13-16 önde geçti. Teknik mola sonrası sayı farkını açan konuk takım cim-bom'un hızını kesti. Seti de 6 sayılık fark ile 19-25 aldı. 1-1 beraberliği sağladı. Bu sette Mauricio ve Sanchez'in takımlarına kazandırdıkları 7'şer sayı ile setin alınmasında büyük rol oynadılar. Bloktan aldıkları 6 sayı da setin alınmasına büyük etken oldu.

NEFESLERİN TUTULDUĞU 3. SETİ DE GALATASARAY ALDI VE ÖNE GEÇTİ!

Her seti büyük çekişme ve heyecan içerisinde geçen maçın üçüncü setinde de nefesler tutuldu. Bu kez seti alan Galatasaray oldu. Set skorunu da 2-1 lehine çevirdi. Her iki takımın da seti koparamadığı bu sette ilk teknik molayı konuk takım Arkas 6-8 önde bitirdi. Skor 11-11'de beraberliği sağlayan Galatasaray ikinci teknik molayı bir sayı fark ile 16-15 önde kapadı. İkinci teknik mola sonrası Arkas 18-18'de beraberliği sağladı. 20-18 öne geçen sarı-kırmızılılar bu 2 sayılık farkı korudu. Nefeslerin tutulduğu bu seti de Galatasaray 27-25 aldı.

ARKAS 4. SETİ ALDI. BERABERLİĞİ SAĞLADI. MAÇI FİNAL SETİNE TAŞIDI!

İki set alıp öne geçen ev sahibi Galatasaray taraftarlarının da büyük desteği ile dördüncü sete de iyi başladı. İlk teknik molayı da 3 sayılık fark ile 8-5 önde bitirdi. Teknik mola sonrası 11-11'de beraberliği sağlayan Arkas 15-15 beraberlik sonrası ikinci teknik molayı 15-16 önde geçti. Cim-Bom 16-16'da beraberliği sağladı. Arkas tekrar 18-20 öne geçti. Galatasaray sayı farkını 1'e indirdi skor 20-21 oldu. Sonraki sürelerde rakibine sayı vermeyen Arkas farkı'5'e çıkarttı. Seti de 20-25 aldı. İkinci kez beraberliği sağladı. Set skoru 2-2 oldu. Maç final setine kaldı.

FİNAL SETİNİ KAZANAN GALATASARAY MAÇI DA KAZANDI!

Her seti birbirinden heyecanlı geçen maçın final setine iyi başlayan Arkas bir anda skoru 1-4 lehine çevirdi. Saha değişimini de 5-8 önde geçti. Galatasaray 10-10'da beraberliği sağladı. Arkas tekrar 11- 13 öne geçti. Cim-Bom tekrar 13-13'de beraberliği sağladı 14-13 öne geçti. Mauricio'nun smaçı filede kalınca Galatasaray seti 15-13 maçı da 3-2 kazandı. Maç sonrası İzmir marşını söyleyen taraftarları selamlayan takım ve taraftarlar büyük sevinç yaşadılar. Taraftarlar her yerde her zaman cim-bom sloganları atıp sporcuları alkışladılar. Maçı kazanan takım basın mensuplarına sevinç pozu verdiler.