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Filede derbi heyecanı!
19 Şubat 2017 , 10:11
Voleybol Efeler Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 12 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe ikinci; 4 galibiyet ve 11 yenilgisi olan Beşiktaş ise 11. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.
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