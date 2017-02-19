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Filede derbi heyecanı!

Tarih19 Şubat 2017 , 10:11

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Filede derbi heyecanı!

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 

Ligde 12 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe ikinci; 4 galibiyet ve 11 yenilgisi olan Beşiktaş ise 11. sırada yer alıyor. 

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

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