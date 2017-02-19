Filede derbi heyecanı!

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 12 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe ikinci; 4 galibiyet ve 11 yenilgisi olan Beşiktaş ise 11. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.