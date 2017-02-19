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Halkbank rahat kazandı

Tarih19 Şubat 2017 , 16:04

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Halkbank rahat kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent 

Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova 

Halkbank: Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Fonteles, Kemal Kayhan, Miljkovic, Akhrem (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Erden Çevikel)

Afyon Belediyesi Yüntaş: Borovnjak, Ahmet Arslan, Gregor, Rivas, Burak Hascan, Serhat Coşkun (Ender Kıdoğlu, Selim Yıldırım, Mustafa Kırıcı, Anıl Tokat, Burak Köse, Furkan Ömer Dur)

Setler: 25-20, 25-13, 25-17

Süre: 78 dakika (27, 24, 27)

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