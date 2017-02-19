- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Halkbank rahat kazandı
19 Şubat 2017 , 16:04
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Halkbank
Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova
Halkbank: Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Fonteles, Kemal Kayhan, Miljkovic, Akhrem (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Erden Çevikel)
Afyon Belediyesi Yüntaş: Borovnjak, Ahmet Arslan, Gregor, Rivas, Burak Hascan, Serhat Coşkun (Ender Kıdoğlu, Selim Yıldırım, Mustafa Kırıcı, Anıl Tokat, Burak Köse, Furkan Ömer Dur)
Setler: 25-20, 25-13, 25-17
Süre: 78 dakika (27, 24, 27)
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Halkbank
YORUM EKLE
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 6
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 26
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller