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İnegöl Belediyespor: 3 - Ziraat Bankası: 0
19 Şubat 2017 , 18:04
- İlgili:
- Voleybol
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Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.
Salon: İnegöl
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Gazmend, Caner Çiçekoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Ersin Başaran, Niels, Bahov (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Mehmet Almaz)
Ziraat Bankası: Koray Şahin, Baturalp Burak Güngör, Marcus, Ulaş Kıyak, Jeroen, Vahit Emre Savaş (Volkan Done, Serkan Kılıç, Cüneyt Dağcı, Ivan, Dijk, Vefa Yılmaz)
Setler: 25-19, 25-23, 25-21
Süre:79 dakika (22, 31, 26)
- İlgili:
- Voleybol
- Erkekler 1. Lig
- Ziraat
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