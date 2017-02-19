Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Erkekler 1. Lig

İnegöl Belediyespor: 3 - Ziraat Bankası: 0

Tarih19 Şubat 2017 , 18:04

Yorum
İnegöl Belediyespor: 3 - Ziraat Bankası: 0

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi. ​

Salon: İnegöl

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Yasin Okumuş 

İnegöl Belediyespor: Gazmend, Caner Çiçekoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Ersin Başaran, Niels, Bahov (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Mehmet Almaz) 

Ziraat Bankası: Koray Şahin, Baturalp Burak Güngör, Marcus, Ulaş Kıyak, Jeroen, Vahit Emre Savaş (Volkan Done, Serkan Kılıç, Cüneyt Dağcı, Ivan, Dijk, Vefa Yılmaz) 

Setler: 25-19, 25-23, 25-21 

Süre:79 dakika (22, 31, 26)

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Erkekler 1. Lig HaberleriTüm Erkekler 1. Lig Haberleri

me