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Şanlıurfa Memleketspor: 0 - İBB: 3

Tarih19 Şubat 2017 , 18:21

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Şanlıurfa Memleketspor: 0 - İBB: 3

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Şanlıurfa GAP Arena

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Hilmi Seçal

Şanlıurfa Memleketspor: Mert Tetik, Tan Berke, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Mete Güngör, Cem Köy (Metin Durmuş, Kaan Susam) 

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Peksen, Rouzier, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Price, Le Goff (Mert Burak, Kadir Cin, Marechal)

Setler: 23-25, 19-25, 17-25 

Süre: 75 dakika (28, 24, 23

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