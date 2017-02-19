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Şanlıurfa Memleketspor: 0 - İBB: 3
19 Şubat 2017 , 18:21
Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şanlıurfa GAP Arena
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Hilmi Seçal
Şanlıurfa Memleketspor: Mert Tetik, Tan Berke, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Mete Güngör, Cem Köy (Metin Durmuş, Kaan Susam)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Peksen, Rouzier, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Price, Le Goff (Mert Burak, Kadir Cin, Marechal)
Setler: 23-25, 19-25, 17-25
Süre: 75 dakika (28, 24, 23
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