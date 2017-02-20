Derbiyi kazandı, zirveye çıktı!

HABER: TAYYAR SÜMEN

FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ : 3-1

SALON: Metro Enerji Arena

HAKEMLER: Bülent Bozkurt- Esat Danzili

FENERBAHÇE: Quesque 10, Pajenk 8, Selçuk 3, Sket 14, İbrahim 7, Metin 18, Mehmet (L), Alperay (L), Metehan -, İsmail -, Oğulcan 2.

BEŞİKTAŞ : Macias 2, Nikic 21, Erhan 2, Nemec 15, Batuhan 12, Ferhat 12, Nuri (L), Çağlar -, Görkem -, Fırat -,

SETLER: 27-25, 25-23, 21-25, 25-15

SÜRE: 112 Dk. ( 31, 30, 27, 24)

SAYI: 98-88

RAKİP HATADAN SAYI: 37-25

SERVİS: 97-87

SERVİSTEN SAYI: 5-7

HATALI SERVİS: 16-21

MANŞET: 66-81

HATALI MANŞET: 10-11

HÜCUM: 89-115

HÜCUMDAN SAYI: 43-47

BLOKTAN SAYI: 13-9

2016-2017 Voleybol Sezonu 1 Etap 2. Devre 16. Hafta son derbi karşılaşmasında Fenerbahçe konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. 16 maçta 13. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını da 37.77'ye çıkartıp liderlik koltuğuna oturdu. Lider Ziraat Bankası ise 2. sıraya indi. Halkbank 4. sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Galatasaray'a mağlup olan Arkas ise 3. sıradan 4. sıraya indi. Beşiktaş ise 4 galibiyete karşılık 12. mağlubiyetini aldı. 14.22 puanla 11. sırada yerinde kaldı. Fenerbahçe maçı ataktan 43, bloktan 13, servisten 5 ve rakip takım hatasından aldığı 37 sayı ile kazandı.

BERABERLİKLERLE GEÇEN SETİ FENERBAHÇE ALDI!

İki ezeli rakibin karşılaştığı rövanş maçının ilk seti karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı, öylede bitti. Büyük çekişme içerisinde geçen seti ev sahibi Fenerbahçe 27-25 aldı. Setin ilk teknik molasını Fenerbahçe 8-5 aldı. Beşiktaş rakibini 9-9'da yajkaladı. 13-13'e kadar beraberlik sürdü. İkinci teknik molayı 2 sayılık fark ile 14-16 Beşiktaş önde tamamladı. Fenerbahçe 21-21'de beraberliği sağladı. Sonraki sürelerde de beraberlikler devam etti. 25-25 beraberlik sonrası Fenerbahçe seti 27-25 aldı.

ZOR DA OLSA İKİNCİ SETİ DE ALAN FENERBAHÇE OLDU!

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de takımlar hız kesmedi. Bu sette karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle sürdü. Bu kez ilk teknik molayı 6-8 önde geçen Beşiktaş oldu. İkinci teknik molayı ise Fenerbahçe 16-15 önde tamamladı. İkinci teknikmola sonrası da büyük çekişme ve heyecan yaşandı. Bazen Fenerbahçe, bazen de Beşiktaş birer sayı öne geçti. 23-23 beraberlik sonra Fenerbahçe seti 25-23 aldı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi.

ÜÇÜNCÜ SETİ ALAN BEŞİKTAŞ MAÇ İÇİN UMUTLANDI!

Maçın üçüncü seti 50 kadar Fenerbahçeli taraftarın spor dışı tezahüratları nedeniyle

maçın başhakemi Bülent Bozkurt'un Fenerbahçe kaptanı Selçuk'a yapılan uyarıyla başladı. Bu setin de diğer setlerden farkı yoktu. Her iki takım için çok önemli bir maç olduğu için maçı kazanmak için bütün güçlerini ortaya koyunca maça da büyük heyecan geldi. İlk teknik molayı 8-6 Fenerbahçe önde geçti. İkinci teknik molayı ise 14-16 önde geçen Beşiktaş oldu. Skor 17-19 Beşiktaş öndeyken hakem kararına itiraz nedeniyle Beşiktaş'ın pasörü Macias sarı kart gördü. Sonraki sürelerde Fenerbahçe oyundan düştü. Beşiktaş sayı farkını 4'e çıkarttı. Seti de 21-25 aldı. Maç içinde umutlandı.

DÖRDÜNCÜ SETTE FENERBAHÇE RAKİBİNE NEFES ALDIRMADI!

Üçüncü seti kaybeden Fenerbahçe 4. sete hızlı başladı. Rakibine adeta nefes aldırmadı. Fenerbahçe teknik molaları da 8-3 ve 16-8 farklı önde geçti. Beşiktaş sonraki sürelerde seti almak için bütün güçlerini ortaya koyduysa da Fenerbahçe takım halinde başarılı bir oyun sergileyerek bu seti de 25- 15 farklı aldı. Maçı da 3-1 kazandı. Liderliğe yükseldi. Maç sonrası Fenerbahçe taraftarlarıyla büyük sevinç yaşadı.