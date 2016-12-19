Voleybolda Kupa Voley kuraları çekildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kupa Voley kura çekimi yapıldı.

Ankara Green Park Hotel'de yapılan kura çekimine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kura çekimi öncesinde yaptığı açıklamada, terör olaylarına tepki göstererek, "Bunlar hepimizi derinden üzüyor. Terörü kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Üstündağ, "Bu hainler ülkemizden ellerini çeksinler. Başarılı olamayacaklar. Emniyet güçlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ve halkımız, kendilerine gereken cevabı verecektir." diye konuştu.

Üstündağ, geçen sene olimpiyat elemelerinden dolayı ara verdikleri Kupa Voley'i bu sene gerçekleştireceklerini dile getirerek, katılan tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.

TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ise erkeklerde 1. devre müsabakalarının tamamlandığını, kadınlarda ise henüz sonuçlanmadığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Birinci devre sonunda puan durumunda ilk 4 sırayı alan takımlar, direkt final etabına katılacak. 5-12 sıralarda yer alan takımlar ise birbirleriyle eşleşecek. Müsabakalar, iki maç üzerinden oynanacak. Puan, set ve sayı averajları üstün olan 4 takım final grubuna yükselecek, 4 takım elenecek. Set ve sayı eşitliğinde ise ikinci maçın yapıldığı yerde 15 sayılık altın set oynanacak. Kazanan finale yükselecek."

Nurtanış, erkeklerde final müsabakalarının 10-12 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de, kadınlarda ise final maçlarının 15-17 Ocak'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Kupada ilk maçlar 24 veya 25 Aralık, ikinci maçlar ise 28 veya 29 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi sonunda oluşan eşleşmeler şöyle:



- Efeler Ligi

Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor

Afyon Belediyesi Yüntaş-Maliye Piyango

Beşiktaş-Halkbank

Şanlıurfa Memleketspor-Galatasaray HDI Sigorta



- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Ligde ilk devre mücadelesi henüz sonuçlanmadığı için, ilk maçlara ev sahipliği yapacak takımlar daha sonra belirlenecek.

Nilüfer Belediyespor-İdmanocağı

Beşiktaş-Halkbank

Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor veya Galatasaray

Seramiksan-Sarıyer Belediyespor