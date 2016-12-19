Filede haftanın panoraması!

Haber: TAYYAR SÜMEN

2016-2017 SEZONU VOLEYBOL EFELER-SULTANLAR LİGLERİ 10- 11. HAFTA PANORAMASI_________________________________

EFELER 1. DEVREYİ LİDER TAMAMLADI!

2016-2017 Voleybol Sezonu Efeler Ligi’nde 1. Etap 1. Devre sona erdi. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde ise 1. Etap, 1. Devrenin son haftasına gelindi. Efeler Liginin 1. Devresini Ziraat Bankası lider olarak tamamladı. Sultanlar Ligi’nde ise Vakıfbank yenilgisiz liderliğini 10. Hafta da sürdürdü. Bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarla Sultanlar Ligi’nin de 1. Devresi sona erecek. Liglere 1 ay gibi ara verilecek. Bu arada da Sultanlar ve Efeler Türkiye Kupası maçları yapılacak.

2016-2017 EFELER VOLEYBOL LİGİ 11. HAFTA PANORAMA

HAFTANIN TAKIMI: Fenerbahçe

HAFTANIN ANTRENÖRÜ: Basıc Veljko (Fenerbahçe)

HAFTANIN SPORCUSU: Kadir (İST.BŞB)

HAFTANIN LİBEROSU: Can (Galatasaray)

HAFTANIN KARMASI:

PASÖR: Caner (İnegöl Bld.), SMAÇÖR: Sket (F.Bahçe), ORTA: Koray (Ziraat Bankası), PASÖR ÇAPRAZI: Statsenko (Tokat Bld.), SMAÇÖR: Kadir (İST. BŞB), Orta: Muhammet (M.Piyango)

2016- 2017 EFELER LİGİ 11. HAFTA PUAN DURUMU:

TAKIMLAR: O G M AS VS P___________________

1- Ziraat Bankası 11 9 2 30 14 29.25

2- Arkas 11 8 3 27 14 26.20

3- İst. B.Şehir Bld. 11 8 3 28 17 24.29

4- Fenerbahçe 11 8 3 26 18 23.77

5- M. Milli Piyango 11 6 5 24 19 22.39

6- Halkbank 11 6 5 24 23 19.31

7- İnegöl Belediyesi 11 5 6 24 18 19.26

8- G.Saray HDI Sig. 11 6 5 24 23 19.23

9- Tokat Bld. Plevne 11 4 7 20 28 11.48

10-Afyon Bld. Yüntaş11 4 7 15 26 11.15

11- Beşiktaş 11 2 9 12 28 9.22

12-MSK Urfa 11 0 11 6 33 1.07

2016-2017 EFELER 11. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Fenerbahçe 3 – 1 Halkbank (25-16, 19-25, 25-18, 25-18)

Afyon Bld. Yüntaş 0 – 3 Ziraat Bankası (20-25, 15-25, 24-26)

Beşiktaş 1 – 3 Maliye Piyango (20-25, 17-25, 29-27, 17-25)

Galatasaray HDI Sigorta 2 – 3 Tokat Belediye Plevne (18-25, 25-23, 20-25, 25-18, 13-15)

Arkas Spor 1 – 3 İstanbul BBSK (23-25, 23-25, 25-23, 21-25)

İnegöl Bld.3–0 MSK Urfa: (25-17, 27-25, 25-19)

2016-2017 EFELER 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

Efeler Ligi’nde ikinci devre müsabakaları, Kupa Voley karşılaşmaları sonrasında başlayacak. İkinci devrenin programı, TVF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

EFELERDE İLK DÖRT SIRADA DEĞİŞİKLİK OLMADI!

2016- 2017 Voleybol Sezonu Efeler Ligi’nin 1. Etap, 1. Devresi bu hafta yapılan karşılaşmalarla sona erdi. Ziraat Bankası devreyi 9 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 29.25 puanla lider olarak tamamladı. Diğer takımlarda ise ilk 4 sırada takımların yerleri değişmedi. Diğer takımların sıralamasında ise bayağı değişiklik oldu. Arkas 2 hafta liderlikten sonra geçen hafta 2. Sıraya inmişti. Bu haftada kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 3-1 mağlup oldu. Yine de 26.20 puanla 2. Sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 3. Sırada yerlerini korudular. Fenerbahçe son 5 haftayı galibiyet ile kapadı. Halkbank’ı 3-1 yendi. 4. Sırada yerinde kaldı. Halkbank ise 5. Sıradan 6. Sıraya indi.

MİLLİ PİYANGO İKİ BASAMAK BİRDEN TERFİ ETTİ!

Geçen hafta Arkas’ı 3-1 yenen Milli Piyango bu haftada deplasmanda Beşiktaş’ı aynı skorla yendi. 22.39 puanla 7. Sıradan 5. Sıraya terfi etti. Galatasaray ve Fenerbahçe’den 1’er puan alan İnegöl Belediyesi Afyon Belediye ve MSK Urfa’yı 3-0’lık skorlarla yendi. Puanını da 19.26’ya yükseltti. Sıralamada da 7. Sıraya çıktı. Galatasaray ise kendi sahasında Tokat Belediye’ye 3-2 mağlup oldu. 19.23 puanla 7’den 8. Sıraya indi. Tokat Belediyesi de bu galibiyet ile 11.48 puanla 10. Sıradan 9. Sıraya terfi etti. Maçları kaybeden Afyon Belediye Yüntaş 9. Sıradan 10. Sıraya indi. Beşiktaş 11. Sırada,MSK Urfa’da 12 sırada yerlerinde kaldılar.

2016-2017 SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA PANORAMA____________

HAFTANIN TAKIMI: BEŞİKTAŞ

HAFTANIN ANTRENÖRÜ: Kamil Söz (Beşiktaş)

HAFTANIN SPORCUSU: Çağla (Beşiktaş)

HAFTANIN LİBEROSU: Melis (Fenerbahçe)

HAFTANIN KARMASI: PASÖR: Çağla (Beşiktaş), SMAÇÖR: Kimberly (Vakıfbank), ORTA: Jack (Galatasaray), PASÖR ÇAPRAZI: Boskovic (Eczacıbaşı), SMAÇÖR: Birgül (İdmancağı), ORTA: Cemre (Nilüfer Bld.)

2016-2017 SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA PUAN DURUMU:

TAKIMLAR: O G M AS VS P____________________

1-Vakıfbank 10 10 0 30 3 31.08

2- Eczacıbaşı 10 7 3 27 15 24.87

3- Fenerbahçe 10 7 3 24 13 23.36

4- Bursa B.Şehir Bld. 10 7 3 24 16 22.08

5- Galatasaray 10 6 4 22 15 20.20

6- Çanakkale Bld. 10 6 4 21 18 17.87

7- Beşiktaş 10 6 4 19 16 17.72

8- Halkbank 10 4 6 15 23 12.05

9- Nilüfer Bld. 10 1 9 11 27 7.71

10-Seramiksan 10 2 8 12 26 6.87

11-Sarıyer Bld. 10 2 8 10 25 6.30

12-Trab. İdmanocağı 10 2 8 9 27 5.45

2016-2017 SULTANLAR 10. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Çanakkale Bld. 0 – 3 Galatasaray (9-25, 16-25, 26-28) .

Halkbank 0 – 3 Vakıfbank (25-27, 18-25, 17-25)

Beşiktaş 3 - 0 Bursa B.Şehir Bld. (25-20, 25-22, 25-22)

İdman Ocağı 3 - 2 Nilüfer Bld. (21-25, 20-25, 25-20, 25-23, 16-14)

Fenerbahçe 3 – 1 Seramiksan (23-25, 25-15, 25-18, 25-21)

Eczacıbaşı VitrA 3 – 0 Sarıyer Bld. (25-18, 26-24, 25-18)

2016-2017 SULTANLAR 11. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

20 Aralık 2016 Salı

19.00 | Beşiktaş – Eczacıbaşı (Burhan Felek Voleybol Salonu) (NTV Spor Canlı)

21 Aralık 2016 Çarşamba

14.00 | Bursa B.Şehir Bld. – VakıfBank (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)(NTV Spor Canlı)

14.00 | Galatasaray – Halkbank (GS Park Voleybol Salonu)

16.30 | Seramiksan – Çanakkale Bld. (Yıldırım Beyazıt Spor Salonu)

17.00 | Nilüfer Bld. – Fenerbahçe (Cengiz Göllü Voleybol Salonu) (NTV Spor Canlı)

17.00 | Sarıyer Bld. – İdman Ocağı (Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu)

SULTANLARDA TAŞLAR YERİNDEN OYNADI!

Sultanlar Ligi’nde bu hafta sıralamalarda değişiklikler oldu. Vakıfbank deplasmanda Halkbank’ı da 3-0 yendi. 10. Haftayı da yenilgisiz lider tamamladı. Halkbank ise 8. Sırada yerinde kaldı. İki hafta önce Seramiksan’a sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı Nilüfer Belediyesi ve Sarıyer galibiyetleriyle moral buldu. 24.87 puanla 3. Sıradan 2. Sıraya terfi etti. Haftaya 2. Sırada giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 yenilince 2. Sıradan 4. Sıraya indi. Beşiktaş ise 7. Sırada yerinde kaldı. Seramiksan’ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe de 4. Sıradan 3. Sıraya çıktı. Galatasaray da Çanakkale deplasmanından 3-0 galip döndü. 6. Sıradan 5. Sıraya yükseldi.

ÇIKIŞA GEÇEN BEŞİKTAŞ DÖRTTE DÖRT YAPTI!

Son 3 haftaya kadar tek mağlubiyeti Eczacıbaşı’ndan alan Çanakkale Belediyesi, üst, üste sırasıyla Halkbank, Vakıfbank ve Galatasaray’a mağlup oldu. 17.87 puanla 5. Sıradan 6 sıraya indi. Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş sırasıyla Seramiksan’ 3-1, Nilüfer Belediyesi’ni 3-2, Sarıyer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesini de aynı skorla 3-0 yendi. Puanını da 17.72’ye çıkarttı. 7. Sırada yerini korudu. Halkbank’ı 3-1 yenerek tek galibiyeti bulunan İdmanocağı bu haftada Nilüfer Belediyesi’ni 3-2 yendi. İkinci galibiyetini aldı. Yine de 5.45 puanla sonuncu sırada kaldı. Maçlarını kaybeden Nilüfer Belediyesi 9., Seramiksan 10. Ve Sarıyer Belediyesi de 11. Sırada yerlerinde kaldılar.