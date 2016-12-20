Cengiz Göllü mezarı başında anıldı!

İki yıl önce vefat eden Türk Voleybolunun duayeni Cengiz Göllü hocamız bugün (20.12.2016 Salı) kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Hümeyra hanım, kızı Arzu Göllü, torunu Duru, aile yakınları ile voleybol camiasından çok sayı da sevenleri ve sporcuları katıldı.

TÖRENE KARABIYIK DA KATILDI…

Nilüfer Belediyesi Odunluk Mezarlığı’nda yapılan anma törenine Voleybol Federasyonunu temsilen Federasyon Üyesi Ersin Yılmaz, önceki Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, İstanbul’dan Antrenör- menejer Abdullah Gümüşbaş, Voleybol Antrenörler Dernegi Başkanı ve Voleybol Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Jeyan Erben, gazeteci Tayyar Sümen katıldı.

BURSA VOLEYBOL CAMİASI TÖRENDEYDİ..

Ayrıca Bursa spor camiasından da Yaşar Yılmaz eşi Gülten Yılmaz, Zeki Uslu eşi Rabia Uslu, Şani Güllü Eşi Nur Güllü, Sadettin Deneri, Faruk Sonan, Atay Doğu, Avni Akdoğan, Vasfi Uçaroğlu, Mehmet Başyolcu, Burak Yavuk, Murat Mestan, Nizamettin Çakır, Tanju Güçlü, Osman Babagiray ile Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile çok sayıda sevenleri törene iştirak etti.

GÖLLÜ’NÜN ÇALIŞMALARI VE BAŞARILARI ANLATILDI…

Milli Takımlar'da ve kulüplerde sporcu, antrenör ve yönetici olarak çok sayıda başarıya imza atan, Türk voleybolunun gelişiminde önemli katkısı olan, voleybolun duayen ismi Bayan Milli Takımlar Eski Koordinatörü Cengiz Göllü’yü anma töreni sonrası ailesi tarafından törene katılanlara Nilüfer Belediyesi Spor Tesislerinde yemek verildi. Hocamız hakkında konuşmalar yapıldı. Anıları anlatıldı. Çalışmaları ve başarıları dile getirildi. Göllü’nün eşi Hümeyra hanım, törene katılanlara teşekkür ederek memnuniyetini bildirdi.

KISACA CENGİZ GÖLLÜYÜ TANIYALAM…

1938 yılında Ankara’da doğan Cengiz Göllü, 1955’ten 2011’e kadar 56 yıl aralıksız olarak voleybola hizmet etti. Hem Milli Takımlarda hem de kulüplerde sporcu, antrenör ve yönetici olarak çok sayıda başarıya imza atan Cengiz Göllü, Türkiye’de voleybolun gelişimine önemli katkı yaptı. Yarım asırdan daha uzun bir süre sporla iç içe yaşayan Göllü, Türk voleybolunun bugün bulunduğu noktaya gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

GÖLLÜ HER TÜR SPORLA İLGİLİYDİ…

Eczacıbaşı, Galatasaray, Karşıyaka ve Beşiktaş gibi takımlarda görev yapan ve Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı ile üst üste 17 şampiyonluk yaşayarak elde edilmesi zor bir başarıya imza atan Cengiz Göllü, 2007-2011 yılları arasında ise Bayan Milli Takımlar Koordinatörü olarak görev yaptı. Cengiz Göllü, spor hayatının ilk yıllarında voleybolun yanı sıra futbol, basketbol ve hentbolla da ilgilendi.