Filede Avrupa mesaisi..

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalarda, bu hafta 4 Türk takımı sahne alacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak. A Grubu'nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rus Dinamo Moskova ile karşılaşacak. C Grubu'nda yer alan Arkas Spor, Alman VfB Friedrichshafen'e, E Grubu'ndaki Halkbank ise Rus Belogorie'ye konuk olacak.

Türk ekipleri, gruplarındaki ilk hafta maçlarını kaybetti.

Erkekler Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ziraat Bankası ise 16'lı finallerdeki rövanş maçında, sahasında Arnavutluk'tan Studenti ile tur mücadelesi verecek. Arnavutluk'ta yapılan ilk maçta 3-0 galip gelen Türk temsilcisi, tur için avantajlı durumda bulunuyor.

Kupalarda haftanın maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Dinamo Moskova (Haldun Alagaş)

19.00 Ziraat Bankası-Studenti (TVF Başkent)

22 Aralık Perşembe:

19.00 Belogorie-Halkbank (Belgorod-Rusya)

22.00 VfB Friedrichshafen-Arkas Spor (Friedrichshafen-Almanya)