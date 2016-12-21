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Halkbank, Belogorie deplasmanında

Tarih21 Aralık 2016 , 10:33

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Halkbank, Belogorie deplasmanında

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Halkbank, yarın deplasmanda Rus temsilcisi Belogorie ile karşılaşacak.

Rusya'nın Belgorod kentindeki Cosmos Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı, Yunan Konstantinos Voudouris ile Bulgar Aleksandar Vinaliev hakem ikilisi yönetecek.

Şampiyonlar Ligi ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Sir Sicoma Colussi Perugia takımına 3-0 mağlup olan başkent temsilcisi, E Grubu'nda son sırada yer alıyor.

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