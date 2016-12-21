- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ziraat Bankası Challenge Kupası'nda tur atladı
21 Aralık 2016 , 21:27
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Ziraat
Ziraat Bankası Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Erkekler Challenge Kupası'ndaki 16'lı final rövanş maçında, sahasında Arnavutluk'tan Studenti'yi 3-0 mağlup etti.
Deplasmandaki 3-0'lık galibiyetin ardından sahasında da aynı skorla galip gelen Türk temsilcisi, böylece tur atladı. Ziraat Bankası'nın 8'li finallerdeki rakibi, MOK Jedinstv-Volei Municipal eşleşmesinin bu akşam yapacağı maçın ardından belli olacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Lukas Kralovic (Slovakya)
Ziraat Bankası: Rauwerdink, Koray Şahin, Van Dijk, Cansın Enaboifo, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Volkan Döne)
Studenti: Kupi, Rama, Pepaj, Xhabrahimi, Koci, Kula (Berdufi, Delui, Baruti, Lundra, Cullhaj)
Setler: 25-16, 25-18, 25-15
Süre: 67 dakika (21, 24, 22)
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Ziraat
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar