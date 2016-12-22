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Galatasaraylı voleybolcular modellik yaptı
22 Aralık 2016 , 13:56
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- Voleybol
- Genel Haberler
Galatasaray Bayan Voleybol Takımı oyuncularının kamera karşısına geçtiği reklam filmi yayınlandı.
Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nın forma sponsoru Trendyol'un "Sen İstersen" mottosuyla hazırlanan reklam filminde sarı kırmızılı voleybolcular, firmanın yeni kıyafetleriyle modellik yaptı.
Galatasaray Park'ta gerçekleşen çekimler sırasında ilginç enstantaneler de ortaya çıktı. Moda çekiminde oyuncular Trendyol takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken ortak mesaj "Sen istersen yapamayacağın şey yok, hayallerin varsa hiç durma!" şeklindeydi...
Dünyanın en iyi kadın voleybol ligleri arasında gösterilen Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray A Bayan Voleybol Takımı, ilk devreyi ilk dörtte bitirme başarısını gösterdi.
Galatasaray bu sezon kadrosunda orta oyuncularda kuvvetlendirmeye giderek Sinead Jack ve Hristina Ruseva’yı kadrosunda dahil ederken, hücum gücüne Seda Aslanyürek ile güç katmıştı.
Sarı kırmızılılar ayrıca Aslı Kalaç, Gamze Alikaya, Charlotte Leys, Nadia Centoni ve Nursevil Aydınlar ile sözleşme uzatmıştı...
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