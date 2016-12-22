Kupa Voley Bayanlar maç programı belli oldu

Voleybolda Kupa Voley Bayanlar 1. bölüm maç programı belli oldu.

Voleybol Federasyonu, bu sezon ilk kez Kupa Voley adıyla oynanacak Türkiye Kupası'nda, bayanlarda birinci bölüm maç programını açıkladı.

Açıklamada kupada ilk maçların 24 Aralık Cumartesi günü, final karşılaşmalarının ise 15-16-17 Ocak 2017 tarihlerinde, Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacağı bildirildi.

Kupa Voley Bayanlar 1. bölüm maç programı şöyle:

24 Aralık 2016 Cumartesi:

16.00 Halkbank-Beşiktaş (Ankara Başkent)

16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyesi (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

25 Aralık 2016 Pazar:

15.00 İdmanocağı-Nilüfer Belediyesi (Trabzon 19 Mayıs)

17.00 Çanakkale Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyesi (Çanakkale Anafartalar)

28 Aralık 2016 Çarşamba

14.00 Beşiktaş-Halkbank (Akatlar)

15.00 Nilüfer Belediyesi-İdmanocağı (Bursa Cengiz Göllü)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyesi-Çanakkale Belediyesi (Bursa Cengiz Göllü)

17.00 Sarıyer Belediyesi-Seramiksan (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Statü

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden 12 takımın yer alacağı Kupa Voley'de, birinci devre sonunda ilk dört sırayı alan takımlar; Vakıfbank (1), Eczacıbaşı VitrA (2), Fenerbahçe (3), Galatasaray (4) doğrudan final etabına katılacak.

Ligin ilk devresini 5 ve 12. sıra arasında tamamlayan ve kura ile eşleşen takımlar; Bursa Büyüşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, Halkbank, Sarıyer Belediyespor, Seramiksan, Nilüfer Belediyespor, İdmanocağı 24-25 ve 28-29 Aralık tarihlerinde Kupa Voley ilk bölüm maçlarını yapacak.

Birinci bölümde takımlar, biri içeride, biri deplasmanda olmak üzere iki maç oynayacak. İki maç sonunda üstün olan 4 takım, final grubuna yükselecek, kalan diğer 4 takım ise elenecek. Ancak puan, set ve sayı averajlarının eşit olması durumunda ikinci maçın oynandığı yerde 15 sayılık altın set oynanacak. Seti alan takım final grubuna yükselecek.

Kupa Voley'i kazanan takım Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek.