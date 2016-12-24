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Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Tarih24 Aralık 2016 , 18:29

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Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm maçında Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul'daki Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

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