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Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti
24 Aralık 2016 , 18:29
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm maçında Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul'daki Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.
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