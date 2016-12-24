- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Seramiksan: 3 - Sarıyer Belediyespor: 2
24 Aralık 2016 , 19:59
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Sarıyer Bld.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley bayanlar maçında Seramiksan evinde, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
Seramiksan: Sıla Çalışkan, Ceyda Demirhan, Nizetich, Gamze Erin, Çağla Cinan, Elif Kavrar (Tow Arnett Jessica Susan, Meryem Boz, Sedef Sazlıdere, Cansu Aydınoğulları, Selime İlyasoğlu)
Sarıyer Belediyespor: Melike Yılmaz, Sinem Bayazıt, Ecenur Aksoy, Yaneva, Rıda Erlalelitepe, Funda Bilgi, (Çağla Erdem Selin Hazal Uygur, Mınırıye Vatansever, Esra Kırıcı Gümüş, Nicole Fawcett, Arelya Karasoy, Crimes, Zulfiye Derinbay)
Setler: 25-19, 13-25, 25-20, 18-25, 15-11
Süre: 119 dakika (24, 23, 26, 28, 18)
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
- Sarıyer Bld.
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar