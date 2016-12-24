Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Genel Haberler

Tokat Belediye Plevne: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Tarih24 Aralık 2016 , 17:41

Yorum
Tokat Belediye Plevne: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, İbrahim Ünal

Tokat Belediye Plevne: Martin, Marcus, Murat Palavar, Statenko, Orçun Ergün, Hakan Polat (Semih Çelik, Burak Hazırol, Hasan Balcıoğlu, Ertan Ertekin, Taner Kabakcı, Göktuğ Şeref, Andaç Kapan)

İnegöl Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran, Husaj, Klapwik, Mehmet Almaz, Gökhan Çatal, Bahaov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Çınar, Ayhan Tunç, Caner Demirci, Görkem Sertel, Caner Çiçekoğlu)

Setler: 23-25, 25-20, 24-26, 27-25, 14-16

Süre: 139 dakika (28, 24, 36, 32, 19)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri

me