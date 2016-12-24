- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tokat Belediye Plevne: 2 - İnegöl Belediyespor: 3
24 Aralık 2016 , 17:41
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, İbrahim Ünal
Tokat Belediye Plevne: Martin, Marcus, Murat Palavar, Statenko, Orçun Ergün, Hakan Polat (Semih Çelik, Burak Hazırol, Hasan Balcıoğlu, Ertan Ertekin, Taner Kabakcı, Göktuğ Şeref, Andaç Kapan)
İnegöl Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran, Husaj, Klapwik, Mehmet Almaz, Gökhan Çatal, Bahaov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Çınar, Ayhan Tunç, Caner Demirci, Görkem Sertel, Caner Çiçekoğlu)
Setler: 23-25, 25-20, 24-26, 27-25, 14-16
Süre: 139 dakika (28, 24, 36, 32, 19)
- İlgili:
- Voleybol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar