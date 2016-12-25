- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Çanakkale Bld: 3 - Bursa B.Belediyespor: 1
25 Aralık 2016 , 19:23
Voleybolda Bayanlar Kupa Voley 1. bölüm ilk maçında Çanakkale Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana (Şule Yetimoğlu, Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Joyce, Horvath, Özge Kırdar, Ivana, İpek Soroğlu, Fatma Yıldırım (Aylin Sarıoğlu, Bashnakova, Ceren Cihan, Merve Tanıl, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak)
Setler: 25-21, 25-19, 23-25, 25-19
Süre: 104 dakika (24, 26, 29, 25)
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar