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Çanakkale Bld: 3 - Bursa B.Belediyespor: 1

Tarih25 Aralık 2016 , 19:23

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Çanakkale Bld: 3 - Bursa B.Belediyespor: 1

Voleybolda Bayanlar Kupa Voley 1. bölüm ilk maçında Çanakkale Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Anafartalar 

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun 

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana (Şule Yetimoğlu, Buse Kayacan, Elif Uzun, Ceren Çınar)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Joyce, Horvath, Özge Kırdar, Ivana, İpek Soroğlu, Fatma Yıldırım (Aylin Sarıoğlu, Bashnakova, Ceren Cihan, Merve Tanıl, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 25-21, 25-19, 23-25, 25-19

Süre: 104 dakika (24, 26, 29, 25)

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