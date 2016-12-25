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Galatasaray HDI Sigorta rahat kazandı

Tarih25 Aralık 2016 , 17:10

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Galatasaray HDI Sigorta rahat kazandı

Voleybolda Erkekler Kupa Voley 1. bölüm ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.

Müsabakanın rövanşı 29 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Harran Üniversitesi

Hakemler: Ali Bade, Halit Cerit

Şanlıurfa Memleketspor: Aslan Ekşi, Mert Tetik, Onur Kurt, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Murat Karakaya (Cem Köy, Kaan Susam, Engin Özbek) 

Galatasaray HDI Sigorta: Murathan Kısal, Yasin Aydın, İbrahim Akşeker, Halil Yücel, Bartman, Hüseyin Koç (Adis, Tuia, Emre Ünlü, Doğukan Ulu) 

Setler: 20-25, 20-25, 15-25

Süre: 79 dakika (31, 24, 24)

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