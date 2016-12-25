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Galatasaray HDI Sigorta rahat kazandı
25 Aralık 2016 , 17:10
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Voleybolda Erkekler Kupa Voley 1. bölüm ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.
Müsabakanın rövanşı 29 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: Harran Üniversitesi
Hakemler: Ali Bade, Halit Cerit
Şanlıurfa Memleketspor: Aslan Ekşi, Mert Tetik, Onur Kurt, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Murat Karakaya (Cem Köy, Kaan Susam, Engin Özbek)
Galatasaray HDI Sigorta: Murathan Kısal, Yasin Aydın, İbrahim Akşeker, Halil Yücel, Bartman, Hüseyin Koç (Adis, Tuia, Emre Ünlü, Doğukan Ulu)
Setler: 20-25, 20-25, 15-25
Süre: 79 dakika (31, 24, 24)
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