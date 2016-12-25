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İdmanocağı: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3
25 Aralık 2016 , 18:02
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- Genel Haberler
- Nilüfer Bld.
Voleybolda Bayanlar Kupa Voley 1. bölüm ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İdmanocağı'nı 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Aralık Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.
Salon: Trabzon 19 Mayıs
Hakemler: Onur Hoşnut, Kadir Girente
İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Ece Hocaoğlu, Sanchez (Ayçanaz İhtiyaroğlu, Kübra Kegan, Nezife Bayramoğlu)
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Selen Kafadar Aşıcı, Seda Menekşe, Melis Buse Kara)
Setler: 22-25, 20-25, 25-23, 23-25
Süre: 110 dakika (27, 25, 29, 29)
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