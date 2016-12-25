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İdmanocağı: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Tarih25 Aralık 2016 , 18:02

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İdmanocağı: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Voleybolda Bayanlar Kupa Voley 1. bölüm ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda İdmanocağı'nı 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Aralık Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

Salon: Trabzon 19 Mayıs

Hakemler: Onur Hoşnut, Kadir Girente

İdmanocağı: Matienko, Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kicka, Ece Hocaoğlu, Sanchez (Ayçanaz İhtiyaroğlu, Kübra Kegan, Nezife Bayramoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Janset Cemre Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Selen Kafadar Aşıcı, Seda Menekşe, Melis Buse Kara)

Setler: 22-25, 20-25, 25-23, 23-25

Süre: 110 dakika (27, 25, 29, 29)

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