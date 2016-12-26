Kupa Voley final maçlarının şehirleri belli oldu

Voleybolda bu sezon Kupa Voley ismiyle oynanan Türkiye Kupası'nda final müsabakalarının yapılacağı iller belirlendi.

Kupa Voley'de final müsabakaları erkeklerde Balıkesir'de 10-12 Ocak 2017'de, kadınlarda ise Ankara'da 15-17 Ocak 2017'de gerçekleştirilecek. Final müsabakalarında, 8'er takım mücadele edecek.

Voleybol liglerinin ilk yarısını ilk 4 içinde bitiren erkeklerde Ziraat Bankası, Fenerbahçe, Arkas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadınlarda ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray ve Fenerbahçe, final müsabakalarına doğrudan katılacak.