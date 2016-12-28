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Halkbank yenilmesine rağmen turladı
28 Aralık 2016 , 17:04
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm rövanş maçında Halkbank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenilmesine rağmen sayı averajıyla tur atladı.
Ankara'daki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-0 yenen Halkbank, rövanşı aynı skorla kaybetmesine rağmen tek sayıyla final grubuna yükseldi. Halkbank iki maç sonunda Beşiktaş'a sayılarda 138-137'lik üstünlük kurdu.
Salon: Akatlar
Hakemler: Ramazan Demiröz, Erdal Fındık
Beşiktaş: Çağla Akın, Hümay Topaloğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil)
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Hande Şimşek, Burcu Yüzgenç, Salas, Grigoreva (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç)
Setler: 25-23, 25-20, 25-20
Süre: 84 dakika (28, 29, 27)
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