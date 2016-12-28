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İnegöl Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1
28 Aralık 2016 , 18:34
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Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek final grubuna yükseldi.
Salon: İnegöl
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Gökhan Çatal, Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Niels, Bahaov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel, Caner Demirci, Cansın Çınar, Ayhan Tunç)
Tokat Belediye Plevne: Hasan Balcıoğlu, Hakan Polat, Statenko, Martin, Murat Palavar, Orçun Ergün (Semih Çelik, Burak Hazırol, Ertan Ertekin, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref)
Setler: 22-25, 25-19, 25-8, 25-19
Süre: 94 dakika (27, 24, 20, 23)
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