Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Genel Haberler

İnegöl Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Tarih28 Aralık 2016 , 18:34

Yorum
İnegöl Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Voleybolda Erkekler Kupa Voley maçında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek final grubuna yükseldi.

Salon: İnegöl

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş 

İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Gökhan Çatal, Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Niels, Bahaov (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Görkem Sertel, Caner Demirci, Cansın Çınar, Ayhan Tunç)

Tokat Belediye Plevne: Hasan Balcıoğlu, Hakan Polat, Statenko, Martin, Murat Palavar, Orçun Ergün (Semih Çelik, Burak Hazırol, Ertan Ertekin, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref)

Setler: 22-25, 25-19, 25-8, 25-19

Süre: 94 dakika (27, 24, 20, 23)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri

me