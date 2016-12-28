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M.Milli Piyango: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 2
28 Aralık 2016 , 17:31
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Voleybolda Erkekler Kupa Voley rövanş maçında Maliye Milli Piyango, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yenerek, tur atladı.
Kupadaki ilk maçta Maliye Milli Piyango, Afyon temsilcisini deplasmanda 3-1 yenmişti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Yücel Yolagelen
Maliye Milli Piyango: Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Venno, Siltala, Uğur Güneş, Ceyhun Tendar (Murat Tokgöz-Deniz İvgen, Gjorgiev, İzzet Ünver, Ufuk Minici)
Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Ropret, Willner, Eren Fatih Uğur, Demirhan Durul, Mustafa Kırıcı (Ender Kıdoğlu, Furkan Ömer Dur, Burak Köse, Metin Sefer Yeşilöz)
Setler: 23-25- 25-22, 25-14, 20-25, 15-9
Süre: 113 dakika (27, 27, 21, 25, 13)
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