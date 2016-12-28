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Nilüfer Belediyespor: 3 - İdmanocağı: 1
28 Aralık 2016 , 17:32
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- Voleybol
- Genel Haberler
- Nilüfer Bld.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Trabzon temsilcisi İdmanocağı'nı ilk maçta olduğu gibi 3-1 mağlup ederek adını 15-17 Ocak'ta Ankara'da yapılacak final etabına yazdırdı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Nurper Özbar, Sevda Güler
Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Tatyana Kozlova, Janset Cemre Erkul, Iryna Trushkina, Ceyda Aktaş, (Dilara Bağcı, Deniz Berrak Kakaşcı, Melis Buse Kara, Selen Aşıcı Kafadar)
İdmanocağı: Ece Hocaoğlu, Fatma Beyaz, Anna Matienko, Kristina Kicka, Neşve Büyükbayram, Rachel Perez Sancez (Ayca Naz İhtiyaroğlu, Birgül Güler, Kübra Kegan)
Setler: 25-15, 25-12, 20-25, 26-24
Süre: 104 dakika (24, 23, 28, 29)
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