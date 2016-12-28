Ziraat ve Vakıfbank zirvede bitirdi!

HAZIRLAYAN: TAYYAR SÜMEN

ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK DEVREYİ LİDER TAMAMLADI!

2016-2017 Voleybol Sezonu Efeler ve Sultanlar Ligi’nde 1. Etap 1. Devre sona erdi. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank 1. Devreyi yenilgisiz lider olarak bitirdi. Efeler Ligi’nde ise Ziraat Bankası devreyi lider olarak tamamladı. Liglere 1 ay gibi bir süre ara verildi. Bu arada da Sultanlar ve Efeler Türkiye Kupası maçları yapılacak. Efeler Türkiye Kupası Balıkesir’de 10-12 Ocak 2017, Sultanlar Türkiye Kupası ise Ankara’da 15-17 Ocak 2017 tarihleri arasında oynanacak.

EFELER LİGİ 11. HAFTA İLK YARI PANORAMASI

İLKYARININ TAKIMI: ZİRAAT BANKASI

İLKYARININ ANTRENÖRÜ: Benitez Fernando (Ziraat Bankası)

İLKYARININ SPORCUSU: Arslan (İST. BŞB)

İLKYARININ LİBEROSU: Ahmet (Arkas)

İLKYARININ KARMASI:

PASÖR: Arslan (İST. BŞB)

SMAÇÖR: Atanasov (Tokat Bld. Plevne)

ORTA: Emre (Ziraat Bankası)

PASÖR ÇAPRAZI: Venno (M.Milli Piyango)

SMAÇÖR:) Gökhan (Arkas)

ORTA: Pajenk (Fenerbahçe)

11. HAFTA İLKYARI PUAN DURUMU:____________

TAKIMLAR: O G M AS VS P_________

1- Ziraat Bankası 11 9 2 30 14 29.25

2- Arkas 11 8 3 27 14 26.20

3- İst. B.Şehir Bld. 11 8 3 28 17 24.29

4- Fenerbahçe 11 8 3 26 18 23.77

5- M. Milli Piyango 11 6 5 24 19 22.39

6- Halkbank 11 6 5 24 23 19.31

7- İnegöl Belediyesi 11 5 6 24 18 19.26

8- G.Saray HDI Sig. 11 6 5 24 23 19.23

9- Tokat Bld. Plevne 11 4 7 20 28 11.48

10-Afyon Bld. Yüntaş11 4 7 15 26 11.15

11- Beşiktaş 11 2 9 12 28 9.22

12-MSK Urfa 11 0 11 6 33 1.07

EFELER 11. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Fenerbahçe 3 – 1 Halkbank (25-16, 19-25, 25-18, 25-18)

Afyon Bld. Yüntaş 0 – 3 Ziraat Bankası (20-25, 15-25, 24-26)

Beşiktaş 1 – 3 Maliye Piyango (20-25, 17-25, 29-27, 17-25)

Galatasaray HDI Sigorta 2 – 3 Tokat Belediye Plevne (18-25, 25-23, 20-25, 25-18, 13-15)

Arkas Spor 1 – 3 İstanbul BBSK (23-25, 23-25, 25-23, 21-25)

İnegöl Bld.3–0 MSK Urfa: (25-17, 27-25, 25-19)

12. HAFTA MAÇ PROGRAMI:

Efeler Ligi’nde ikinci devre müsabakaları, Kupa Voley karşılaşmaları sonrasında başlayacak. İkinci devrenin programı, TVF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

EFELERDE İLK YARININ KRALI ZİRAAT BANKASI!

2016- 2017 Voleybol Sezonu Efeler Ligi’nin 1. Etap İlk yarısını Ziraat Bankası 9 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 29.25 puanla lider olarak tamamladı. İlk yarının kralı oldu. Arkas 2 hafta liderlikten sonra geçen hafta 2. Sıraya inmişti. Bu haftada kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 3-1 mağlup oldu. Yine de 26.20 puanla 2. Sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 3. Sırada yerlerini korudular. Fenerbahçe son 5 haftayı galibiyet ile kapadı. Halkbank’ı 3-1 yendi. 4. Sırada yerinde kaldı. Halkbank ise 5. Sıradan 6. Sıraya indi.

MİLLİ PİYANGO İKİ BASAMAK BİRDEN TERFİ ETTİ!

Geçen hafta Arkas’ı 3-1 yenen Milli Piyango bu haftada deplasmanda Beşiktaş’ı aynı skorla yendi. 22.39 puanla 7. Sıradan 5. Sıraya terfi etti. Galatasaray ve Fenerbahçe’den 1’er puan alan İnegöl Belediyesi Afyon Belediye ve MSK Urfa’yı 3-0’lık skorlarla yendi. Puanını da 19.26’ya yükseltti. Sıralamada da 7. Sıraya çıktı. Galatasaray ise kendi sahasında Tokat Belediye’ye 3-2 mağlup oldu. 19.23 puanla 7’den 8. Sıraya indi. Tokat Belediyesi de bu galibiyet ile 11.48 puanla 10. Sıradan 9. Sıraya terfi etti. Maçları kaybeden Afyon Belediye Yüntaş 9. Sıradan 10. Sıraya indi. Beşiktaş 11. Sırada, MSK Urfa’da 12 sırada yerlerinde kaldılar.

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ 11. HAFTA İLK YARI PANORAMASI

İLK YARININ TAKIMI: Vakıfbank

İLK YARININ ANTRENÖRÜ: Guidetti Giovanni (Vakıfbank)

İLK YARININ SPORCUSU: Kim (Fenerbahçe)

İLK YARININ LİBEROSU: Buse (Çanakkale Bld.)

İLK YARININ KARMASI: PASÖR: Naz Vakıfbank), SMAÇÖR: Jerkov Çanakkale Bld.), ORTA: Rasıc (Vakıfbank), PASÖR ÇAPRAZI: Boskovic (Eczacıbaşı), SMAÇÖR: Kim (Fenerbahçe) ORTA: Jack (Galatasaray)

VESTEL VENÜS SULTANLAR LİGİ PUAN DURUMU:

TAKIMLAR: O G M AS VS P____________________

1-Vakıfbank 11 11 0 33 3 34.08

2- Eczacıbaşı 11 8 3 30 15 27.87

3- Fenerbahçe 11 8 3 27 13 26.36

4- Galatasaray 11 7 4 25 16 23.20

5- Bursa B.Şehir Bld. 11 7 4 24 19 22.08

6- Çanakkale Bld. 11 6 5 23 21 18.87

7- Beşiktaş 11 6 5 19 19 17.72

8- Halkbank 11 4 7 16 26 12.05

9- Sarıyer Bld. 11 3 8 13 26 9.30

10-Seramiksan 11 3 8 15 28 8.87

11- Nilüfer Bld. 11 1 10 11 30 7.71

12-Trab. İdmanocağı 11 2 9 10 30 5.45

2016-2017 SULTANLAR 11. HAFTA TOPLU SONUÇLARI:

Beşiktaş 0 – 3 Eczacıbaşı VitrA (17-25, 13-25, 21-25)

Bursa B.Şehir Bld. 0 – 3 VakıfBank (21/25, 20/25, 14/25)

Galatasaray 3 – 1 Halkbank (25/18, 25/15, 18/25, 25/15)

Seramiksan 3 – 2 Çanakkale Bld. (25/18, 23/25, 24/26, 25/21, 15-10)

Nilüfer Bld. 0 – 3 Fenerbahçe (13/25, 18/25, 19/25)

Sarıyer Bld. 3 – 1 İdmanocağı (25/20, 21/25, 27/25, 25-21)

12. HAFTANIN PROGRAMI:

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde ikinci devre, Kupa Voley karşılaşmaları sonrasında başlayacak. İkinci devrenin programı, TVF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

FİLEDE İLK YARININ LİDERİ VAKIFBANK OLDU!

Efeler Ligi’nden sonra Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin de ilk devresi sona erdi. Vakıfbank ilk devreyi yenilgisiz lider olarak tamamladı. Sarı- Siyahlılar yaptığı 11 maçın hepsini kazandı. Rakiplerinden 33 set alırken sadece 3 set kaybetti. 34.08 puanla ilk yarıyı lider tamamladı. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Eczacıbaşı Vitra ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 3-2 mağlup oldu. İkinci mağlubiyeti Vakıfbank’tan 3-2 alırken, Seramiksan’a da aynı skorla 3-2 mağlup oldu. Kalan diğer 8 maçını kazandı. Topladığı 27.87 puanla 2. Sırada yerini aldı. Fenerbahçe de Eczacıbaşı gibi 8 maçını kazanırken 3 maçını kaybetti. 26.36 puanla 3. Sıraya yerleşti. Son maçında Halkbank’ı 3-1 yenen Galatasaray 5. Sıradan 4. Sıraya yükseldi.

ÜST ÜSTE 4 MAÇINI KAZANAN BEŞİKTAŞ DÜZLÜĞE ÇIKTI!

Ligin başlarında iyi bir performans sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi son birkaç maçlarını kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediyesi 5., Çanakkale Belediyesi de 6. Sırada yer aldı. Beşiktaş üst üste 4 maçını kazandı. 17.72 puanla 7. Sırada, Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Halkbank da 8. Sırada yerlerini korudu. Sarıyer Belediyesi İdmanocağını 3-1 yenince 11. Sıradan 9. Sıraya yükseldi. İdmanocağı ise sonuncu sırda yeri değişmedi. Seramiksan da Çanakkale Belediyesi’ni 3-2 mağlup edince 10. Sırada yerinde kaldı. Fenerbahçe’ye 3-0 yenilen Nilüfer Belediyesi 9. Sıradan 11 sıraya indi.