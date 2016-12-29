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Galatasaray HDI Sigorta Kupa Voley Finalleri'nde
29 Aralık 2016 , 17:09
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Voleybolda Erkekler Kupa Voley birinci bölüm rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da aynı skorla kazanan sarı-kırmızılı takım, final grubuna yükseldi.
Salon: GS Park Voleybol
Hakemler: Bülent Bozkurt, Bülent Kırmızı
Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, Doğukan Ulu, Bartman, Yasin Aydın, Murathan Kısal, Hüseyin Koç (Emre Ünlü, Can Ayvazoğlu)
Şanlıurfa Memleketspor: Aslan Ekşi, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Kaan Susam, Mert Tetik, Onur Kurt (Metin Durmuş)
Setler: 25-17, 25-19, 25-23
Süre: 79 dakika (24, 26, 29)
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