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Galatasaray HDI Sigorta Kupa Voley Finalleri'nde

Tarih29 Aralık 2016 , 17:09

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Galatasaray HDI Sigorta Kupa Voley Finalleri'nde

Voleybolda Erkekler Kupa Voley birinci bölüm rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.

İlk karşılaşmayı da aynı skorla kazanan sarı-kırmızılı takım, final grubuna yükseldi. 

Salon: GS Park Voleybol

Hakemler: Bülent Bozkurt, Bülent Kırmızı

Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, Doğukan Ulu, Bartman, Yasin Aydın, Murathan Kısal, Hüseyin Koç (Emre Ünlü, Can Ayvazoğlu)

Şanlıurfa Memleketspor: Aslan Ekşi, Taha Sabah, Bünyamin Aslan, Kaan Susam, Mert Tetik, Onur Kurt (Metin Durmuş)

Setler: 25-17, 25-19, 25-23

Süre: 79 dakika (24, 26, 29)

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