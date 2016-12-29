(AJANSSPOR)

Halkbank Spor Kulübü Başkanı Selahattin Süleymanoğlu Radyospor'da Top Bürokraside programının konuğu oldu. İlk kez dinleyicisiyle buluşan programda Volkan Altunpala'nın sorularını yanıtlayan Süleymanoğlu, Halkbankası'nın mevcut durumu ve sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Halkbankası Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Halkbankası'nın erkek takımı Türk voleybolunu yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor. Salonumuz yok. Hep salon kiralayarak oynuyoruz, onunla uğraşıyoruz. 300 kişilik bir altyapı ordumuz var. İstanbul'da salon yaptırabilirsek takımı buraya aldırabiliriz. Halkbankası'nın temel amacı sosyal sorumluluktur ama bir taraftan şampiyon olup kupaları biriktiriyoruz. Bayanlarda ralli fazla olduğu için bayan voleybolu daha izlenilir hale geldi. Yetenekli çocukların ortaya çıkması için daha fazla salon olması lazım. Dünyada bayanların lig sıralamasında Türkiye 1. sırada, erkeklerde 3.. Voleybolun gelecekte Türkiye'de çok sevilen bir spor olacağına inanıyorum. Türkiye'ye voleybolun Ronaldo'sunu getirdik. Dünyanın en iyi 6'sına girecek 3 tane oyuncumuz vardı. Basketbol voleybolun önünde olduğu için uzun boylu çocuklarımız basketbola yönlendiriliyor. Menajerlerin kulüp yapısına müdahale etmesine asla izin vermeyiz. İki defa canlı seyretmediğimiz oyuncuyu almayız. Biz şimdi oynarken geleceği planlarız. Geleceği hep kurgularız. Oyuncumuz Milinkovic dünya voleybolunda ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Bayanlarda 2 tane okulumuz var. 30 çocuğumuz tam burslu okuyor. Geçen sene dünya şampiyonu oldular. Bayanlarda Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe gerçeği var. Bu durumda oraya fazla yatırım yapmanın mantığı yok. Halkbankası'nın voleybolda marka değeri çok yüksek. Avrupa'da bilinen bir markayız."

Galatasaray ile birleşecekleri yönündeki iddialara yanıt veren Selahattin Süleymanoğlu, Kenan Sofuoğlu'na sponsor olmayı istediğini dile getirdi.

"Galatasaray ile birleşme gibi bir konu gündemimizde yok. Markalar Ligi olsa daha iyi olur. Sponsorlarda çekince var. Keşke formalarımızın her yerinde marka tanıtımları olsa. Sponsorlar desteklenmediği için voleybolda kamunun desteği var. Voleybol Türkiye'de desteklenmesi şart olan çok temiz bir spor. Voleybolda sporcu ihracatımız yok. Daha çok olması lazım. 1 seneliğine bile olsa yurt dışına gidip gelmeleri lazım. Şu anda farklı branşta yarışmayı düşünmüyoruz. Kenan Sofuoğlu'na sponsor olmayı kişisel olarak çok istemiştim. Onu çok başarılı buluyorum."