(AJANSSPOR)

Halkbank Spor Kulb Bakan Selahattin Sleymanolu Radyospor'da Top Brokraside programnn konuu oldu. lk kez dinleyicisiyle buluan programda Volkan Altunpala'nn sorularn yantlayan Sleymanolu, Halkbankas'nn mevcut durumu ve sorunlaryla ilgili bilgi verdi.

"Halkbankas Trkiye Ligi'nin en iyi takmlarndan bir tanesi.Halkbankas'nn erkek takm Trk voleybolunu yurt dnda en iyi ekilde temsil ediyor.Salonumuz yok. Hep salon kiralayarak oynuyoruz, onunla urayoruz.300 kiilik bir altyap ordumuz var.stanbul'da salon yaptrabilirsek takm buraya aldrabiliriz.Halkbankas'nn temel amac sosyal sorumluluktur ama bir taraftan ampiyon olup kupalar biriktiriyoruz.Bayanlarda ralli fazla olduu iin bayan voleybolu daha izlenilir hale geldi.Yetenekli ocuklarn ortaya kmas iin daha fazla salon olmas lazm.Dnyada bayanlarn lig sralamasnda Trkiye 1. srada, erkeklerde 3..Voleybolun gelecekte Trkiye'de ok sevilen bir spor olacana inanyorum.Trkiye'ye voleybolun Ronaldo'sunu getirdik. Dnyann en iyi 6'sna girecek 3 tane oyuncumuz vard.Basketbol voleybolun nnde olduu iin uzun boylu ocuklarmz basketbola ynlendiriliyor.Menajerlerin kulp yapsna mdahale etmesine asla izin vermeyiz. ki defa canl seyretmediimiz oyuncuyu almayz.Biz imdi oynarken gelecei planlarz. Gelecei hep kurgularz.Oyuncumuz Milinkovic dnya voleybolunda ilk akla gelen isimlerden bir tanesi.Bayanlarda 2 tane okulumuz var. 30 ocuumuz tam burslu okuyor. Geen sene dnya ampiyonu oldular.Bayanlarda Vakfbank, Eczacba, Fenerbahe gerei var. Bu durumda oraya fazla yatrm yapmann mant yok.Halkbankas'nn voleybolda marka deeri ok yksek. Avrupa'da bilinen bir markayz."

Galatasaray ile birleecekleri ynndeki iddialara yant veren Selahattin Sleymanolu, Kenan Sofuolu'na sponsor olmay istediini dile getirdi.

"Galatasaray ile birleme gibi bir konu gndemimizde yok.Markalar Ligi olsa daha iyi olur. Sponsorlarda ekince var. Keke formalarmzn her yerinde marka tantmlar olsa.Sponsorlar desteklenmedii iin voleybolda kamunun destei var.Voleybol Trkiye'de desteklenmesi art olan ok temiz bir spor.Voleybolda sporcu ihracatmz yok. Daha ok olmas lazm. 1 seneliine bile olsa yurt dna gidip gelmeleri lazm.u anda farkl branta yarmay dnmyoruz.Kenan Sofuolu'na sponsor olmay kiisel olarak ok istemitim. Onu ok baarl buluyorum."