Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Genel Haberler

Kupada program belli oldu!

Tarih03 Ocak 2017 , 10:53

Yorum
Kupada program belli oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, final etaplarının maç programı belli oldu.  

Final etapları, erkeklerde 10-12 Ocak'ta Balıkesir, kadınlarda ise 15-17 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Final etaplarının ilk gününde çeyrek final, 2. gününde yarı final maçları yapılacak ve son gün final maçları oynanacak.   

Final etaplarında çeyrek final maç programları şöyle:

Erkekler (Balıkesir Yeni Salon)

10 Ocak Salı:

12.00 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor

14.00 Fenerbahçe-Maliye Piyango 

16.30 Arkas Spor-Halkbank

18.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

11 Ocak Çarşamba: 

16.00 Yarı final 

19.00 Yarı final 

12 Ocak Perşembe:

19.00 Final 

Kadınlar (Ankara TVF Başkent)

15 Ocak Pazar:

12.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor

14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 Eczacıbaşı VitrA-Halkbank

18.30 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor

16 Ocak Pazartesi:

16.00 Yarı final 

19.00 Yarı final

17 Ocak Salı:

19.00 Final 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri

ih