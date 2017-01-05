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Fenerbahçe avantajı yakaladı

Tarih05 Ocak 2017 , 20:32

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Fenerbahçe avantajı yakaladı

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Fenerbahçe, İsrail temsilcisi Hapoel Mate'yi deplasmanda 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Hapoel Mate: 0 - Fenerbahçe: 3

Salon: Ein Sara 

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Oleksiy Skibitskyy (Ukrayna)  

Hapoel Mate: Krasneukski, Sokolov, Ortiz Pastrana, Goldrin, Gvozdev, Katzenelson (Neviadomskyi, Mal, Weisman

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Oğulcan Yatgın, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek)

Setler: 22-25, 17-25, 18-25

Süre: 75 dakika (29, 22, 24)

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