Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 10-12 Ocak'ta düzenlenecek Kupa Voley'in finalleri, Balıkesir'de yapılacak.

Arkas Spor, Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank, İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango ve Ziraat Bankası takımlarının yer alacağı finallerin basın toplantısı Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu ve yönetim kurulu üyesi Metin Mengüç ile finallerde yer alacak takımlarının temsilcileri katıldı.

TVF Asbaşkanı Göksu, burada yaptığı konuşmada, bir önceki yıl kupa finallerini, milli takımların ve kulüplerin sıkışık fikstürü nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyledi.

Kupa Voley'i zorlu kış şartlarında gerçekleştireceklerini belirten Göksu, şöyle konuştu:

"Turnuvanın sonunda, Balıkesir'den bir şampiyon çıkacak. Görüntülü Denetleme Sistemi'nin (GDS) kullanılacağı Kupa Voley erkekler kategorisi finallerinin yarı final ve final maçları da televizyondan canlı verilecek. Bu organizasyonun Balıkesir'de düzenlenmesinde ve hazırlıklarında katkıları olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve salon çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Balıkesir'de keyifli bir turnuva geçmesini temenni ediyor, tüm oyunculara başarılar diliyoruz. Tüm Balıkesir halkını maçlara davet ediyoruz."

TVF Yönetim Kurulu Üyesi Mengüç de Kupa Voley organizasyonuna katılan takımları, Balıkesir'de misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Mengüç, "Bu organizasyonun iyi bir şekilde düzenlenmesi için herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Umuyorum sakatlıksız ve güzel bir turnuva olacak ve salona gelen seyirciler kaliteli maçlar izleyecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan finallerde mücadele edecek 8 takımın kaptanları da yaptıkları konuşmalarda birbirlerine başarı dileğinde bulundu.