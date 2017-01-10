Çanakkale Belediyespor 8'li finallere yükseldi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Bulgaristan ekibi Levski Sofya'yı 3-0 yendi.

İlk maçta da rakibini aynı skorla mağlup eden Çanakkale ekibi, adını 8'li finallere yazdırdı. Çanakkale Belediyespor'un 8'li finallerdeki rakibi, Yunan temsilcisi Olympiakos ile Romanya'nın CSM Bükreş takımı arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Salon: Hristo Botev

Hakemler: Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus), Pavel Vasko (Slovakya)

Levski Sofya: Denitsa Dimitrova, Kathryn Dimitrova, Petrova, Yaneva, Gergana Georgieva, Krasteva (Desislava Georgieva, Becheva, Ivanova)

Çanakkale Belediyespor: Seda Türkkan, Jerkov, Sinem Barut, Elif Uzun, Kulan, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Hande Şahbaz, Gözde Dal, Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar, Ceren Kestirengöz)

Setler: 12-25, 12-25, 18-25

Süre: 55 dakika (15, 19, 21)