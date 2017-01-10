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Fenerbahçe yarı finale yükseldi

Tarih10 Ocak 2017 , 17:27

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Fenerbahçe yarı finale yükseldi

Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş

Fenerbahçe:  Selçuk Keskin, Pajenk, Sabit Karaağaç, Sket, Quesque, Metehan Baş, (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Metin Toy, İbrahim Emet, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Batı Kayhan)

Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bidak, Siltala, Gjorgiev, İzzet Ünver, Venno, Muhammet Ertuğrul (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Uğur Güneş, Stankovic, Samet Gümüş, Ceyhun Tendar)

Setler: 25-23, 26-24, 13-25, 25-21

Süre: 119 dakika (29, 35, 24, 31)

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