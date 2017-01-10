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Fenerbahçe yarı finale yükseldi
10 Ocak 2017 , 17:27
Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş
Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Pajenk, Sabit Karaağaç, Sket, Quesque, Metehan Baş, (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Metin Toy, İbrahim Emet, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Batı Kayhan)
Maliye Piyango: Sercan Yüksel Bidak, Siltala, Gjorgiev, İzzet Ünver, Venno, Muhammet Ertuğrul (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Uğur Güneş, Stankovic, Samet Gümüş, Ceyhun Tendar)
Setler: 25-23, 26-24, 13-25, 25-21
Süre: 119 dakika (29, 35, 24, 31)
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