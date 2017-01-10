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Halkbank, Arkas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Tarih10 Ocak 2017 , 19:44

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Halkbank, Arkas'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Halkbank, Arkas Spor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Balıkesir Yeni 

Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Ayata

Arkas Spor: Sanders, Silva, Sanchez, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç (Caner Ergül, Ahmet Karataş, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar) 

Halkbank: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Vincic, Emre Batur, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Milj, Rıfat Erden Çevikel)

Setler: 19-25, 20-25, 24-26

Süre: 85 dakika (27, 25, 33) 

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